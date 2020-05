IG BAU Oberfranken fordert: Kräftiges Lohn-Plus für Baubranche

Auf der Baustellen der Euroherz-Region gibt es trotz Corona genügend zu tun – wie die Bilanz der Baugenehmigungen zeigt. Die Auftragsbücher vieler Firmen seien voll, sagt Gerald Nicklas, von der Gewerkschaft IG BAU Oberfranken. Davon müssten allerdings auch die Beschäftigten profitieren, heißt es in einer Mitteilung. In der Tarifrunde, die am Dienstag beginnt, fordert die Gewerkschaft deshalb ein kräftiges Lohn-Plus und eine Entschädigung der Wegezeiten, heißt es weiter. In Stadt und Landkreis Hof ist derzeit der Bau von insgesamt 230 und im Vogtlandkreis von 304 Wohnungen genehmigt.