IG BAU: Maler und Lackierer sollen Lohnerhöhung einfordern

Viele Firmen suchen Fachkräfte, sind oft aber nicht bereit sie entsprechend zu bezahlen. Anders sieht es jetzt bei Malern und Lackierern aus. Sie dürfen sich über ein Lohnplus von 2,1 Prozent freuen. Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt rät den Beschäftigten in Stadt und Landkreis Hof dazu, sich ihren Lohnzettel genau anzuschauen. Sie sollten seit Mai einen Stundenlohn von 17,51 Euro bekommen, viele Chefs würden aber noch einen Bogen um die Lohnerhöhung machen, so Bezirksvorsitzender Gerald Nicklas. Wer bisher leer ausgegangen ist, soll sich an die Gewerkschaft wenden und die Lohnerhöhung rückwirkend einfordern. Auch die Mindestlöhne im Maler- und Lackiererhandwerk sind gestiegen. Gelernte Kräfte bekommen 13,80 Euro.