IG BAU: „Last Call“ für eine Ausbildung auf dem Bau

In Stadt und Landkreis Hof gibt es noch immer rund 560 freie Ausbildungsplätze, darunter etwa 60 auf dem Bau. Darauf weist die IG BAU hin. Die Gewerkschaft beruft sich auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Es sei noch nicht zu spät. Jugendliche könnten bei den meisten Betrieben noch weit bis in den Herbst hinein eine Ausbildung anfangen, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Uwe Behrendt. Er wirbt mit deutlichen Vorteilen für die Lehre auf dem Bau. Sie sei ideal für Praktiker, weil es vom ersten Tag an mit praktischer Arbeit zur Sache gehe. Außerdem verdiene man schon als Azubi gutes Geld und habe Aussichten auf einen sicheren Job.