IG Bau-Forderung: Mindestlohn-Steigerung für Bauarbeiter

Wer bauen will, der braucht dazu erstmal ein Grundstück und dann natürlich Bauarbeiter. Die müssen jetzt aber teilweise um den Branchen-Mindestlohn bangen. Wie die IG Bau mitteilt, könnten die Löhne pro Stunde auf den Baustellen im Vogtlandkreis, sowie in Stadt und Landkreis Hof bald um rund 10 Euro auseinandergehen. Betroffen davon ist ein Großteil der rund 3000 Arbeiter im Vogtlandkreis und der rund 1300 Arbeiter in Stadt und Landkreis Hof. Die Vorsitzenden der IG Bau Oberfranken und des Vogtlandkreis pochen darauf, das die Arbeitgeber einem Schlichterspruch zustimmen. Der sieht vor, dass der Branchen-Mindestlohn auf 12,55 Euro steigt. Wenn sie das nicht tun, sei das ein Lockruf an alle Billig-Firmen aus dem In- und Ausland, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Zeit drängt bereits: Bis nächsten Freitag, den 17. Januar, müssen die Arbeitgeber grünes Licht für die höheren Mindestlöhne geben.