IG BAU: Erntehelfer fehlen in der Region

Eigentlich ist es eine paradoxe Sache: Gemüse und Obst sind in der Corona-Krise besonders wichtig – auf der anderen Seite fehlt es aber an Erntehelfern in der Region. Denn die dürfen oft wegen der aktuellen Lage nicht einreisen, so die IG Bau. Deshalb gehe es darum, etwas neues zu erfinden: Ernte-Solidarität. Das meint, dass Menschen aus der Region zupacken und bei der Ernte helfen. Dabei kann jeder seine Zeit sinnvoll nutzen und nebenbei Geld verdienen. Denn: Nicht nur die Ernte, sondern auch das Pflanzen und Säen steht an. Dabei muss der Arbeitgeber aber die Hygienestandarts einhalten. Und auch der Lohn müsse passen, mahnt die IG Bau – auch in der Landwirtschaft gelte der Mindestlohn.