IG BAU: Danke an alle Bau-Beschäftigten in der Region

Viele Menschen arbeiten jetzt während der Corona-Krise im Home-Office. Auf dem Bau geht es derweil aber weiter. In Stadt und Landkreis Hof sind immer noch 1500, im Vogtlandkreis 3.200 Bau-Beschäftigte unterwegs und arbeiten. Darauf macht die IG BAU in einer Mitteilung aufmerksam. Das Hand-in-Hand-Arbeiten ist durch die Corona-Pademie schwerer, so die IG BAU. Sie dankt allen Beschäftigen in der Baubranche, dass sie einen wichtigen Teil zur Aufrechterhaltung der regionalen Wirtschaft in dieser schweren Zeit leisten. Gleichzeitig weist sie darauf hin, Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Frühstücksrunden sind zum Beispiel nicht mehr möglich.