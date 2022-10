IG Bau: Azubis können Nachwuchs-Betriebsräte wählen

In vielen Unternehmen ist der Betriebsrat Sprachrohr für die Mitarbeiter. Für Azubis und junge Beschäftigte gibt es die Möglichkeit bei Jugend- und Auszubildendenvertretungen mitzumachen. Dazu ruft die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in einer Mitteilung auf. Die JAV-Wahlen laufen noch bis Ende November. Von unbezahlten Überstunden bis zu Arbeiten, die nichts mit der eigentlichen Ausbildung zu tun haben – solche Missstände müsse niemand einfach hinnehmen, so die IG Bau weiter. Nach Angaben der Arbeitsagenturen gibt es in Hof aktuell rund 1.200 Auszubildende im Landkreis Hof sind es aktuell rund 1.800.

Mehr Infos zur Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung gibt es im Netz unter www.jav-portal.de