«Ideenzug» der Bahn ab 3. Juli regulär in Bayern unterwegs

Die Deutsche Bahn (DB) will ihren «Ideenzug» vom 3. Juli an im Südosten Bayerns regulär fahren lassen. «Der Ideenzug setzt neue Maßstäbe», sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Freitag bei der ersten Fahrt des Zugs mit geladenen Gästen in München. Der Freistaat habe die Entwicklung mit rund 1,5 Millionen Euro unterstützt.

Mit ergonomischen Sitzen, Holzelementen, Panoramasesseln und Eckbänken bietet der «Ideenzug» Fahrgästen eine ganz andere Umgebung, als sie es aus den Wagen anderer Regionalzüge kennen. Das futuristische Konzept solle mehr Menschen überzeugen, das Auto stehen zu lassen und auf den klimafreundlichen Nahverkehr umzusteigen, sagte die Bahn-Vorständin Regionalverkehr, Evelyn Palla. Denn der private Wagen sei nach wie vor der größte Konkurrent der Bahn.

Der «Ideenzug» solle ab dem 3. Juli täglich mehrfach auf der Strecke zwischen München Hauptbahnhof und Mühldorf am Inn unterwegs sein, teilte die Bahn mit. Für die Fahrt genüge ein reguläres Nahverkehrsticket. Um die Bürokabinen und Komfortsessel nutzen zu können, brauchen Fahrgäste ein Ticket für die erste Klasse.