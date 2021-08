Ideenwettbewerb: Stadt Hof verlängert Ausstellung zur Schützenstraße

Das Areal der alten Spinnerei in der Schützenstraße in Hof war bisher nur einmal im Jahr Treffpunkt für Kunst- und Kultur-Liebhaber. In der Hoftex-Halle fand nämlich mehrere Male das Festival „Hoftexplosion“ statt. Jetzt sollen dort Wohnungen entstehen. Die Stadt hat bereits den Sieger eines Ideenwettbewerbs gekürt. Die Ideen des Gewinners, aber auch die weiteren acht Entwürfe anderer Planungsbüros könnt ihr euch im Rahmen einer Ausstellung in der Freiheitshalle anschauen. Geplant sind unter anderem Lofts, aber auch eine Kindertagesstätte wäre denkbar. Die Stadt hat die Ausstellung jetzt nochmal bis einschließlich Sonntag verlängert. Die Ausstellung hat von 13 bis 19 Uhr geöffnet.