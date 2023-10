Wie können wir das Bahnhofsviertel in Hof attraktiver machen? Die Frage stellen sich die „Pioneers of Tomorrow“. Das sind junge Menschen, die sich regelmäßig treffen, um über Projektideen für das Bahnhofsviertel zu diskutieren. Wenn ihr auch Vorschläge anbringen möchtet, habt ihr am Nachmittag die Gelegenheit dazu. Die „Pioneers of Tomorrow“ treffen sich um 16 Uhr im Jugendzentrum Q in Hof. Auch Oberbürgermeisterin Eva Döhla wird dabei sein.