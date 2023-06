Ideen fürs Hofer Bahnhofsviertel: Jugendliche wünschen sich Open-Air-Kino

Elektronische Klänge wummern aus den Lautsprechern und der Wittelsbacher Park ist in buntes Licht gehüllt. Am Wochenende haben die Pioneers of Tomorrow eine futuristische Neonparty im Hofer Bahnhofsviertel veranstaltet. Dabei haben die Jugendlichen Ideen gesammelt, um es noch attraktiver zu machen. Gewonnen hat der Vorschlag, ein Open-Air-Kino für Jugendliche zu verwirklichen. Bei ihrem Treffen heute um 18 Uhr im Jugendzentrum Q wollen sie besprechen, wie das Projekt umzusetzen ist. Wer mitmachen will, kann gerne vorbeikommen.