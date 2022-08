Idee aus Nürnberg: Wasser aus Hallenbad für die Natur?

Gelb-braune Steppenlandschaft statt grüner Wiesen; Bäume, die ihr Laub bereits abwerfen und niedrige Pegelstände: Die Natur leidet aktuell extrem unter der anhaltenden Trockenheit. Da käme jeder Tropfen Wasser gelegen. Die Stadt Nürnberg hat zum Beispiel das Wasser einiger Hallenbäder genutzt, um Grünflächen zu gießen.

Bei Facebook haben das jetzt auch die Hofer aufgegriffen und gefragt, ob das nicht auch im Falle des Hallenbads möglich wäre. Die Stadtwerke haben in einem Kommentar geantwortet. Demnach wurde das Wasser in einigen Becken wegen Reparaturarbeiten ausgelassen. Der Rest bleibt aber für die geplante Eröffnung im September in den Becken. Nürnberg hat im Gegensatz zu Hof mehrere Bäder und wird wegen der Energiesparmaßnahmen nicht alle im Herbst wieder in Betrieb nehmen. Deshalb konnten dort Becken auch komplett entleert werden, so die Erklärung. Chlor ist übrigens kein Problem für die Natur, wenn das Wasser lang genug unbehandelt bleibt. Chlor baut sich nach einigen Wochen ab.