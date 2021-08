Hygienekonzept abgelehnt: Festival Mediaval fällt erneut aus

Lauter als gewöhnlich dürfte es an diesem Wochenende auf dem Altmarkt in Plauen sein. Von heute bis Sonntag gastiert die Gilde der (…)

Bauernhof in Hadermannsgrün brennt: Bewohner verletzt sich bei Löschversuch schwer

Er hat noch retten wollen, was zu retten ist, sich dabei aber selbst verletzt. Ein Mann wollte am Abend in Hadermannsgrün einen (…)