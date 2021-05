Hybridsitzungen: Wunsiedler Stadtrat zufrieden mit erster Sitzung

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt ganz besonders in der jetzigen Zeit. Damit die Stadträte wichtige Entscheidungen weiterhin treffen können, greifen immer mehr Kommunen auf das sogenannte Hybrid-Modell zurück. So auch die Stadt Wunsiedel. Die letzte Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag war die erste in hybrider Form. Das heißt: Bürgermeister Nicolas Lahovnik und zwei weitere Mitglieder des Hauptausschusses sind im Rathaus vor Ort gewesen. Die restlichen Teilnehmenden waren per Video zugeschaltet. Weil die Resonanz positiv gewesen ist, will die Stadt auch weiterhin auf diese Möglichkeit zurückgreifen.