Hybrides Arbeiten: Hof ist günstigste Stadt dafür

Beim Homeoffice sparen wir uns den Arbeitsweg mit Auto, Bus oder Bahn. Dafür sind wir eben auch mehr zuhause, was auch ganz schön ins Geld gehen kann. Wir brauchen mehr Wasser und Strom. In Hof können sich die Menschen das Arbeiten von Zuhause aber durchaus leisten. Zu dem Ergebnis kommt das Online-Portal Savoo nach einer Untersuchung. Mit monatlichen Kosten von 1.300 Euro im Schnitt ist Hof der beste Standort für Hybridarbeiter. Also Menschen die mal zuhause, und mal im Büro arbeiten. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass nur 24 deutsche Städte insgesamt untersucht wurden. Laut der Untersuchung sind die Vorteile die günstigen Lebenshaltungskosten und die geringen Mietpreise. Auch ein Cappuccino im Café wäre auf dem Weg zur Arbeit locker drin, mit einem Durchschnittspreis von 2,17 Euro.