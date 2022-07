HWK Tochterunternehmen GTO: Strafprozess um ehemaligen Mitarbeiter beendet

Der Strafprozess gegen den früheren leitenden GTO-Mitarbeiter Klaus R. ist beendet. Wie die Handwerkskammer für Oberfranken mitteilt, hat Klaus R. seine Tat gestanden und wurde vom Landgericht Hof folglich zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der 62-jährige hatte die Tochtergesellschaften der Handwerkskammer – die GTO und die GTU – um Millionen betrogen. Die Handwerkskammer hoffe, dass nun auch neue Bewegung in das Zivilverfahren beim Landgericht Bayreuth kommt – nämlich zu den Schadensersatzforderungen an die beiden ehemaligen Geschäftsführer der HWK. Erst wenn gerichtlich alles abgeklärt sei, könne die Handwerkskammer wieder zur Ruhe kommen, so HWK-Präsident Matthias Graßmann.