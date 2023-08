HWK in Oberfranken: Berufsberatung zum Start ins Ausbildungsjahr

Heute in einer Woche (1.9.) beginnt das neue Ausbildungsjahr. Und auch in diesem Jahr gibt es in vielen Betrieben in Hochfranken und der Region noch unbesetzte Lehrstellen. In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer für Oberfranken sind es aktuell noch 445 offene Stellen. Wer sich für eine Ausbildung im Handwerk interessiert, hat noch bis Ende Oktober Zeit, um eine Lehre zu beginnen. Bei Fragen zu den unterschiedlichen Berufen bietet die HWK auch in diesem Jahr wieder eine Beratung an. Auch vermittelt die HWK auf Wunsch direkt zwischen den Bewerbern und dem gewünschten Ausbildungsbetrieb. Ganz wichtig für die Handwerkskammer: Für eine Ausbildung zähle nicht die Herkunft, sondern die Motivation eines Bewerbers. Auch die Höhe des Bildungsabschlusses sei nicht das entscheidende Kriterium, wenn es um eine Lehre im Handwerk geht.