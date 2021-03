HWK für Oberfranken: Kombinierte Meisterschule für Bäckerei und Konditorei

Brötchen, Brot oder doch lieber eine Torte? Ab März 2022 bietet die Handwerkskammer für Oberfranken als erste in Deutschland eine „Kombinierte Meisterschule für das Bäcker- und Konditoreihandwerk“ an. Wie HWK für Oberfranken Geschäftsführer Dr. Bernd Sauer mitteilt, sollen angehende Meisterinnen und Meister in beiden Gewerken gemeinsam qualifiziert werden. Das spart den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur Zeit und Geld, sondern fördert das gemeinsame Lernen und den Gewerke-übergreifenden Austausch. Der Kurs zielt auf Qualität – so sollen unter anderem auch Lebensmittelkunde und modernes Social Media-Marketing Teil des Kombikurses sein. Im Zuge des neuen Kurses, soll das Berufsbildungs- und Technologiezentrum Bayreuth weiter modernisiert werden. Der Fachbereich Bäcker und Konditorei bekommt dann zum Beispiel einen topmodernen Verkaufsraum.