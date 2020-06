HWK: Berufsorientierung online

Was mach ich nach der Schule? Diese Frage stellen sich viele Schüler, wenn es darum geht, sich den richtigen Beruf auszusuchen. Eine richtige Berufsorientierung hat es in den vergangenen Wochen in den Schulen ja nicht geben können. Die oberfränkische Handwerkskammer hat da jetzt eine Lösung gefunden.

Online ist das Stichwort. Wenn Schule online geht, dann auch die Berufsorientierung. Die HWK hat einen Grundvortrag und Videos zu einzelnen Berufen gemacht. Zum Beispiel geben dann die Ausbildungsmeister der Handwerkskammer Einblicke in die Berufe von Kfz-Mechatronikern, Elektronikern und noch vielen mehr, so können die Schüler sehen, was sie in der Ausbildung erwartet. Alle Videos gibt es auf Youtube, den Link dorthin hier. Es sollen auch in den nächsten Wochen noch mehr Kurzfilme zu den Berufen geben. Die Ausbildungsberatung und Nachwuchsförderung hofft so bald ein umfassendes Paket anbieten zu können. Das Angebot richtet sich an Lehrer, Schüler und deren Familien, aber auch an die Betriebe.