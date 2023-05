Hussiten in Hof: Zweiter Stammtisch für alle Interessierten

Lange dauert es nicht mehr, bis die Hofer wieder wie gewohnt am Schützengraben ihren traditionellen Schlappentag feiern können. Der Hofer Nationalfeiertag findet am 5. Juni wieder mit einem Festumzug und einem Festzelt statt. Bereits einen Tag vorher gibt es die Hussitenführung. Dafür hat sich kürzlich sogar ein eigener Stammtisch gegründet. Alle, die sich für die Geschichte des Schlappentags interessieren, können am Abend im Butlers in Hof beim zweiten Treffen des Stammtischs vorbeikommen. Beginn ist um 19 Uhr.