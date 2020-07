Hundewelpen geschmuggelt: Polizei deckt illegalen Transport auf

Auf der A9 bei Leupoldsgrün hat die Verkehrspolizei am Freitagabend einen illegalen Hundetransport gestoppt. Die Beamten kontrollierten drei Polen im Alter von 23 bis 29 Jahren, die angeblich auf dem Weg in den Schwarzwald waren. Im Auto hatten sie in einem Karton im Kofferraum fünf Hundewelpen Laut Polizei sollten sie wohl illegal in Deutschland verkauft werden. Die acht Wochen alten französischen Bulldoggen wurden sichergestellt und ins Tierheim nach Hof gebracht. Die drei Polen bekommen Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz.