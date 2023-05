Hundesteuer & Hundemarke: Stadt Hof führt Kontrollen durch

Dass Hunde in der Stadt unter vielen Leuten und an viel befahrenen Straßen lieber an die Leine sollten, ist kein Geheimnis. Dass sie beim Gassigehen ihre Hundesteuermarke tragen müssen, ist für viele vielleicht noch neu. Deshalb macht die Stadt Hof jetzt darauf aufmerksam. Der Ordnungsdienst führt in der nächsten Zeit verstärkt Kontrollen durch. Städtische Mitarbeiter im Außendienst hätten vermehrt Hunde ohne entsprechende Marke bemerkt, schreibt die Stadt Hof.

Hintergrund ist, dass Hunde bei der Stadt gemeldet sein müssen, denn Hundehalter müssen für ihre Vierbeiner Steuern zahlen. Im Gegenzug gibts von der Stadt die besagte Hundesteuermarke, die anzeigt, dass euer Hund gemeldet und die Steuer gezahlt ist. Die Marke selbst, kostet nichts.