Stallung und Wohnhaus vollständig abgebrannt: Bei einem Feuer in Schwarzach (Landkreis Straubing) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Weder Menschen noch Tiere seien dabei am Donnerstag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zunächst habe die Stallung gebrannt, bevor die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Die Ursache war zunächst noch unklar.

