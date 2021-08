Hunderte Minijobber arbeitslos: Deutscher Gewerkschaftsbund fordert Reform

Ende letzten Jahres gab es in der Stadt Hof und im Landkreis Wunsiedel jeweils gut 5.000 Minijobber, im Landkreis Hof über 5.600. Das sind insgesamt über 1.000 weniger als im Vorjahr. Grund sind laut dem Deutschem Gewerkschaftsbund die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Vor allem im Gastgewerbe habe es einen hoher Rückgang gegeben. Viele seien dadurch in Hartz IV gerutscht. Geringfügig Beschäftigte seien von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen und nach einer Kündigung auf die Grundsicherung angewiesen. Mathias Eckardt, DGB Regionsgeschäftsführer in Oberfranken, fordert deswegen eine Minijob-Reform.