Hunderte Menschen feiern in Innenstadt: Polizei räumt

München (dpa/lby) – Angesichts nächtlicher Outdoor-Partys in Bayern fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) (…)

Wieder nächtliche Outdoor-Partys in Bayern

München (dpa/lby) – Auch an diesem Wochenende haben illegale Partys der Polizei in Bayern wieder zu schaffen gemacht. In der (…)