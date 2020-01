Hundekot sorgt für Ärger: Plauen verschärft Kontrollen

Man kommt nach Hause, zieht die Schuhe aus und bemerkt plötzlich einen üblen Geruch – fast jeder von uns ist schon einmal in Hundekot getreten, ohne es zu merken. Das ist ärgerlich und eklig. Die Stadt Plauen hat den Hundehäufchen nun den Kampf angesagt.

In der Stadt gibt es immer mehr Beschwerden über Häufchen an Gehwegen oder Spielplätzen. Der Gemeindevollzugsdienst führt deswegen seit dieser Woche Kontrollen in Plauen durch. Dabei geht es neben Hundehäufchen auch um die Leinenpflicht. Die Stadt vermutet nämlich, dass manche Hundehalter ihre Tiere frei herumlaufen lassen und dann gar nicht sehen, wo die ihr Geschäft machen. Wenn der Gemeindevollzugsdienst jemanden erwischt, drohen bis zu 1000 Euro Strafe.