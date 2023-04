Zwei Hunde haben in Niederbayern ein Reh zu Tode gehetzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rissen sich die beiden Tiere beim Gassigehen in Winzer (Landkreis Deggendorf) von den Leinen ihrer beiden Besitzerinnen los und jagten ein Reh, bis es vor Anstrengung leblos zusammenbrach. Die 55 und 62 Jahre alten Hundebesitzerinnen müssen sich nun wegen möglicher Verstöße gegen das Bayerische Jagdgesetz verantworten.