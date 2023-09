Hund tötet Geflügel: 1200 Euro Schaden

Ein Hund hat in und um ein Geflügelgehege in Oberfranken mehrere Tiere gerissen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden in Rödental (Landkreis Coburg) 14 Tiere Opfer des Hundes – darunter Zuchtgänse, Enten und ein Hahn. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.

Zeugenhinweise deuten laut Polizei auf einen jungen schwarzen Schäferhund hin. Er soll am Mittwoch über den Zaun des Geheges gesprungen sein und die Tiere angegriffen haben. Die meisten tötete er im Gehege, andere verschleppte er. Eine tote Zuchtgans sei gut 450 Meter entfernt gefunden worden, so die Polizei. Sie spekuliert, dass der Hund bei einem Spaziergang ausgebüxt sein könnte.