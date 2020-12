Immenstadt (dpa/lby) – Weil er ein Reh gerissen hat, ist ein ausgebüxter Hund in Schwaben erschossen worden. Das Tier habe sich nicht von dem Reh abbringen lassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Spaziergänger bei Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) riefen am Dienstagabend die Polizei, ein Jagdpächter tötete den Hund. Das Tier war seinem Frauchen beim abendlichen Gassigehen entlaufen.