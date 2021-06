Hund frisst Wurstköder mit Nägeln

Vöhringen (dpa/lby) – Ein Hund hat in Schwaben einen mit drei Zentimeter langen Nägeln präparierten Wurstköder gefressen – und überlebt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine Frau mit ihrem Hund am Samstag auf einem Feldweg bei Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) unterwegs, auf dem das Tier Stücke eines Wiener Würstchens fraß. Am nächsten Tag habe sich der Hund übergeben und in dem Erbrochenen hätten sich die Nägel befunden. Die Frau brachte den Hund zu einer Tierärztin, die dann aber keine inneren Verletzungen bei dem Tier feststellen konnte. Die Hundehalterin erstattete laut Polizei Anzeige. Wer den Köder ausgelegt hat, war zunächst unklar.

