Hund beißt Siebenjährigen ins Gesicht

Ein Hund hat einem Siebenjährigen in Schwaben ins Gesicht und den Oberkörper gebissen. Der Bub hatte am Freitag vor einer Grundschule in Hiltenfingen (Landkreis Augsburg) gestanden, als der Hund an ihm hochsprang und das Kind mit zwei Bissen leicht verletzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend entfernte sich der Hund in eine unbekannte Richtung. Der Bub musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ob der Hund einen Halter hat, war laut Polizei zunächst nicht bekannt.