Hund beißt Radler in Oberschenkel und Polizisten ins Gesäß

Ein Hund hat im niederbayerischen Landkreis Passau erst einen Fahrradfahrer und später einen Polizisten gebissen. Gegen die Hundehalterin wird nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt.

Der Collie-Bernhardiner-Mischling hatte demnach am Ostermontag in Beutelsbach einen 22 Jahre alten Radfahrer in den Oberschenkel gebissen. Erst durch das Eingreifen eines Zeugen habe der Hund von dem jungen Mann abgelassen. Die Hundehalterin entschuldigte sich und tauschte mit dem Verletzten die Personalien aus. Der Mann begab sich anschließend in ärztliche Behandlung und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Als die Beamten am selben Tag bei der Hundehalterin vorstellig wurden, sprang der Mischling über einen Zaun und biss einen der Polizisten ins Gesäß. Der Beamte erlitt eine blutende Wunde und begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die zuständigen Behörden seien über den Vorfall informiert worden, hieß es seitens der Polizei.