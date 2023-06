Ein Hund hat einen Mann auf einem Campingplatz im Allgäu in den Schritt gebissen und leicht verletzt. Der 34-Jährige habe deutliche Verletzungen im Genitalbereich davongetragen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei nach dem Angriff am Samstag in Füssen (Landkreis Ostallgäu) in einem Krankenhaus behandelt worden. Den Halter des Hundes erwarte nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.