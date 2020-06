Huml: Eltern müssen nicht für Schuluntersuchungen zahlen

München (dpa/lby) – Die Realschullehrer in Bayern ziehen nach mehr als zwei Monaten Lernen zu Hause eine positive Bilanz – (…)

München (dpa/lby) – Endlich wieder Schule! Mit Schutzmasken und nach strengen Hygieneregeln zum Schutz vor Coronaviren hat am (…)

Weitere Kinder und Jugendliche kehren an Schulen zurück

München (dpa/lby) – Nach wochenlanger Corona-Pause dürfen Wirts- und Biergärten in Bayern ab heute wieder öffnen. Auch immer mehr (…)

Umfragen: Gesundheitsschutz in Schulen ausbaufähig

München (dpa/lby) – Viele Pädagogen in Bayern halten den Gesundheitsschutz in Schulen und sozialpädagogischen Einrichtungen in (…)