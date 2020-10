Huml: An Halloween dieses Jahr nicht von Tür zu Tür ziehen

München (dpa/lby) – Angesichts der ungebremst steigenden Corona-Zahlen hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) dazu aufgerufen, in diesem Jahr auf Halloween-Bräuche zu verzichten. «Zu Halloween bitte ich die Eltern, dieses Jahr bei ihren Kindern dafür zu werben, nicht von Tür zu Tür zu gehen und zudem von Motto-Zusammenkünften abzusehen – auch im reduzierten Umfang», sagte Huml am Donnerstag in München. «Denn es ist wichtig, unnötige Kontakte zu minimieren und Infektionsketten zu unterbrechen.»

Mit Blick auf Allerheiligen sagte sie, der Besuch auf Friedhöfen werde für Angehörige auch künftig möglich sein. «Gleiches gilt für die Durchführung von Gottesdiensten, die klar geregelt sind», sagte Huml. «Wichtig ist mir hier aber immer der Hinweis auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.»