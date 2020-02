Der HUK-Coburg Open Air Sommer in diesem Jahr hat noch nicht einmal begonnen und schon steht der erste Künstler für das nächste Jahr fest. Die deutsche Rock-Legende Peter Maffay wird am 28. August 2021 auf dem Coburger Schlossplatz stehen. Peter Maffay zählt mit 19 Nummer-Eins-Alben zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne. In diesem August spielen in Coburg Sarah Connor, Avantasia, Die Toten Hosen und Sido.