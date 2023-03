Hubschraubereinsatz: Polizei findet unterkühlte 94-Jährige

Die Polizei Mittelfranken hat nach stundenlanger Suche eine vermisste 94-Jährige im Landkreis Ansbach gefunden. Die Bewohnerin eines Seniorenheims in Rothenburg ob der Tauber war am Samstag nicht von ihrem abendlichen Spaziergang zurückgekehrt. Mit Hubschrauber, Drohne und Hundestaffel suchten Einsatzkräfte nach der 94-Jährigen. Am Sonntagvormittag fanden sie die Frau schließlich durchnässt und unterkühlt etwa 500 Meter entfernt vom Seniorenheim, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.