Hubschrauber in Oberfranken unterwegs: Bayernwerk prüft Stromleitungen

Wenn ihr heute oder in den kommenden Tagen einen Hubschrauber am Himmel über seht – keine Sorge. Der Hubschrauber ist von Bayernwerk und überprüft die Stromleitungen. Seit Donnerstag ist der Hubschrauber in ganz Nord- und Ostbayern unterwegs und inspiziert 1.500 Kilometer der Hochspannungsleitungen. Dabei fliegt der Hubschrauber auch mal sehr nahe an die Strommasten. Das soll die Bewohner aber nicht beunruhigen, teilt Bayernwerk mit. Zwischen Immenreuth und Kulmbach war der Hubschrauber schon unterwegs. Demnächst fliegt er auch in der Nähe von Naila und Hof.