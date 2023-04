Hubschrauber fliegt in der Euroherz-Region: Bayernwerk checkt Stromleitungen

Nicht wundern, wenn ihr heute in der Euroherz-Region einen Hubschrauber ganz dicht an Strommasten fliegen seht. Bayernwerk checkt heute seine Strommasten und Stromleitungen. Dazu fliegt der Hubschrauber heute zwischen 8 und 18 Uhr bis auf wenige Meter an Hochspannungsleitungen heran. Techniker schauen nach dem Zustand der Leitungen nach Schäden oder Bäumen und Sträuchern, die zu nah an die Leitungen gewachsen sind. Das Ganze gehört zur regelmäßigen Vorsorge, teilt Bayernwerk mit. In der Euroherz-Region ist der Helikopter vor allem in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth aber auch in Teilen des Landkreises Hof unterwegs.