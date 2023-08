Hrgotas Tor aus 40 Metern reicht Fürth nicht: 1:2 in Kiel

Ein Tor aus 40 Metern von Kapitän Branimir Hrgota hat der SpVgg Greuther Fürth nicht zum perfekten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga genügt. Die Franken verloren am Samstag bei Holstein Kiel nach einer 1:0-Führung noch mit 1:2 (0:0). Für die Gastgeber war es im Holstein-Stadion vor 11.790 Zuschauern am 2. Spieltag der zweite Sieg.

Die Fürther gingen eine Woche nach dem 5:0-Auftakt gegen den SC Paderborn auch in Kiel durch Hrgota Treffer in der 63. Minute in Führung. Doch ein Doppelschlag von Jonas Sterner (68.) und Shuto Machino per Foulelfmeter (71.) wendete die Partie zugunsten der Kieler.

Die Gäste waren lange Zeit gefährlichere Team. Tim Lemperle hatte vor der Pause eine große Kopfballchance. Und Julian Green schoss einen Freistoß an die Unterkante der Latte. Das 1:0 war dann kurios. Kiels Torwart Thomas Dähne wollte einen langen Ball der Gäste außerhalb des Strafraums klären, spielte den Ball dabei aber direkt in die Füße von Hrgota. Der Fürther Kapitän traf auf rund 40 Metern ins leere Tor.

Die Kieler hatten jedoch eine doppelte Antwort parat. Erst traf Sterner nach Vorarbeit von Tom Rothe. Eine Minute später wurde Machino im Strafraum von Torwart Jonas Urbig zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an – und verwandelte.