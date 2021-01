Howard Carpendale: Man sollte sich nicht so wichtig nehmen

München (dpa) – Schlagersänger Howard Carpendale, der am 14. Januar seinen 75. Geburtstag feiert, vermisst bei seinen Künstler-Kollegen einen Schuss Selbst-Ironie: «Das ist etwas schade», sagte er der Deutschen Presse-Agentur, «die meisten nehmen sich einfach zu wichtig. Das wirkt alles etwas verbissen.» Er selbst habe überhaupt kein Problem damit, über sich zu lachen – was er bereits 1999 in einem parodistischen Video-Clip der Fantastischen Vier bewies. Die junge Musiker-Generation sei ohnehin lockerer als Sänger und Sängerinnen seiner Altersklasse: «Leute wie Giovanni Zarella oder Kerstin Ott nehmen ihren Beruf auch ernst – aber sie vergessen dabei den Spaß nicht.»