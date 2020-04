Hotspot Pflegeheim: 14 Corona-Tote in Bad Stebener Pflegeheim

Senioren- und Pflegeheime zählen zu bundesweit zu den Hotspots in der Corona-Krise – da macht auch die Euroherz-Region keine Ausnahme … Rund zwei Drittel aller Todesopfer in Stadt und Landkreis Hof kommen aus einem Seniorenpflegeheim in Bad Steben. Das berichtet die Frankenpost unter Berufung auf das Hofer Landratsamt. Demnach hätten von den bislang 21 Covid-19-Toten in Stadt und Landkreis Hof 14 zuletzt in einem von der Diakonie Martinsberg betriebenen Seniorenpflegeheim in Bad Steben gelebt. Neben 18 Bewohnern seien dort auch 28 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden – neun der Bewohner befänden sich aber schon am Ende der Quarantänezeit. Der Hofer Landrat Bär will sich am Vormittag zur aktuellen Corona-Situation äußern – Radio Euroherz hält euch natürlich auf dem Laufenden.