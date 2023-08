Hotelbrand: Warnung vor starker Rauchentwicklung

In der Altstadt von Dinkelsbühl in Mittelfranken ist am Donnerstag ein Hotel in Brand geraten. Die Feuerwehr habe das Feuer im Bereich des Dachstuhls unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner in der Umgebung aber Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Menschen bei dem Brand leicht verletzt. Sie erlitten demnach eine Rauchgasvergiftung und kamen in ein Krankenhaus. Zuvor hatte man sie über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Das Hotel wurde geräumt und der Bereich um das Gebäude abgesperrt. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag zunächst noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.