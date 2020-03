Hotelbranche fordert Finanzhilfen wegen Coronavirus

München (dpa/lby) – Angesichts der Belastungen durch die Coronakrise hat der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern rasche finanzielle Unterstützung und Steuersenkungen für die Branche angemahnt. Verbandspräsidentin Angela Inselkammer forderte: «Wir brauchen dringend eine Liquiditätsüberbrückung, dass die laufenden Kosten bezahlt werden können.»

Zudem müsse die Mehrwertsteuer für alle Bereiche der Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt werden, sagte Inselkammer am Dienstag in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2, «radioWelt am Morgen»). Ein solcher Schritt würde nach ihrer Ansicht den Gaststätten eine Chance geben, den jetzt anfallenden Schuldenberg später auch wieder abzuarbeiten. «Darum wäre die Sieben-Prozent-Mehrwertsteuerregelung für die Gastronomie (…) ein Licht am Ende des Tunnels, um den Gastgebern zu sagen: bitte haltet durch!»