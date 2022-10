Hotel- und Gaststättenverband schlägt Alarm: Mehr als die Hälfte der Wirte hat Existenzangst

Mehre als die Hälfte der Gastronomen bangen um ihre Zukunft, 51,7 Prozent in Bayern haben konkret Existenzangst, angesichts der explodierenden Kosten für Energie, Lebensmitteln und Personal.

Mit Blick auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche zur Energiekrise fordert der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands in Oberfranken, Joachim Kastner, mehr Tempo bei den von der Politik angekündigten Entlastungsmaßnahmen. Man kann gastgewerbliche Betriebe nicht einfach Ein- und Ausschalten wie das Licht, schreibt Kastner.

Der oberfränkische Verbandsvorsitzende fordert die Energiesteuern zu senken und die Gaskraftwerke aus dem so genannten Merit-Oder-System heraus zu nehmen.

Der Hotel- und Gaststättenverband hat seine Betriebe in Bayern nach ihrer Lage gefragt und kommt zu einem deprimierenden Ergebnis. Im September lagen die Umsätze der Restaurants und Hotels bei einem Minus von fast 14 Prozent und das nach zwei mageren Corona-Jahren mit jeweils minus 40 Prozent.