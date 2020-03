Hotel König Albert: Vierter HolidayCheck Award

Wer in ein Hotel geht, möchte es normalerweise sauber und schön haben. Nach einem Hotelaufenthalt können Gäste auf dem Portal HolidayCheck Sterne vergeben. Wie gut ist der Service, die Lage und die Gastro? Das Hotel König Albert in Bad Elster hat in diesem Jahr überdurchschnittlich hohe Noten in sämtlichen Kategorien bekommen. Deshalb hat es den HolidayCheck Award erhalten. 96 Prozent der Besucher würden das Hotel weiterempfehlen. Diese Empfehlungen bringen das Hotel auf den fünften Platz der beliebtesten Wellnesshotels in ganz Sachsen. Den Award hat das Hotel bereits zum vierten Mal bekommen.