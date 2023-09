«Hotel Bundespolizei» für Wiesngast mit 2,26 Promille

Zunächst kostenlose Unterkunft, allerdings ohne Frühstück bekam ein alkoholisierter Wiesnbesucher bei der Bundespolizei. Der 28-Jährige sei ungefähr zwei Stunden am Hauptbahnhof unterwegs gewesen und mit 2,26 Promille auf den Gleisen zwischen stehenden Zügen herumgeirrt, berichteten die Beamten am Dienstag. Zeitweise habe er an der Bahnsteigkante geschlafen. Er wurde geweckt und vom Bahnsteig wegbegleitet.

Gegen 01.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag klingelte er dann mehrmals an der Wache der Bundespolizei. Was er gewollt habe, sei unklar geblieben – sonst hätte man ihm helfen könnten, sagte ein Sprecher. Um Gefahren für ihn und andere auszuschließen, sei er in Gewahrsam genommen worden, wo er seinen Rausch ausschlief.

Gegen den Mann wird wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich ermittelt. Es könnte also sein, dass die Übernachtung doch noch kostenpflichtig wird. Die Schlafmöglichkeit bei der Bundespolizei sei «Kein wirklich guter Tipp», schrieben die Beamten auf X (vormals Twitter).