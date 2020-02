Hotel am Mühldamm in Hof: Das ist der Stand

Gebaut wird in der Stadt Hof im Moment an einigen Stellen. So auch an einer ehemaligen Gaststätte am Mühldamm. Dort soll ein Boutique Hotel mit 20 Mini-Apartments entstehen. Der Architekt Peter Maggel will das Projekt im Sommer diesen Jahres abschließen, das berichtet die Frankenpost. Es habe wohl Verzögerungen wegen Genehmigungen gegeben. Das Hotel soll exklusiv werden.Das äußert er gegenüber der Frankenpost. Dabei soll die Struktur des alten Gebäudes bestehen bleiben, aber auch moderne Aspekte soll es in dem Bau geben. Die Stadt Hof hat noch keine Baugenehmigung erteilt, bestätigt die Stadt gegenüber Radio Euroherz.