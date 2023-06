Hospiz Naila: Hofer Pflegeschüler spenden 4.600 Euro

Hospize pflegen und begleiten Menschen auf ihrem letzten Weg. Außerdem bieten sie Angehörigen eine Stütze. Um das Hospiz in Naila zu unterstützen, haben drei Abschlussklassen der Pflegeschule Hof verschiedene Projekte auf die Beine gestellt. Durch den Verkauf von Rosen und eine Flohmarktaktion haben sie Geld gesammelt. Insgesamt sind so 4.600 Euro zusammengekommen. Die Spende haben die Schüler nun an den Hospiz- und Pflegedienst des Diakoniewerkes Martinsberg übergeben. Mit dem Geld soll der „Raum der Stille” im Hospiz Naila renoviert werden.