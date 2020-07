Hospitalstiftung Hof zieht Bilanz: Personalmangel in der Pflege bleibt Herausforderung

Einen geeigenten Betreuungsplatz für die betagten Verwandten finden ist gar nicht so leicht. Die Hospitalstiftung Hof leistet dafür einen Beitrag uns zieht jetzt eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Im Seniorenhaus Am Unteren Tor gibt es jetzt fest drei Kurzzeitpflegeplätze. Der Neubau einer Tagespflege und eines Pflegedienstes läuft außerdem weiter. Auch am neuen Baugebiet am Rosenbühl beteiligt sich die Hospitalstiftung. Highlight 2019 war der Generationentag auf dem Hofer Volksfest.

Der Personalmangel in der Pflege ist für die Hospitalstiftung eine große Herausforderung. So hat es eine Kampagne zur Beschäftigung gegeben. Schulungen sollen außerdem dabei helfen, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Auch weitere Einrichtungen will die Stiftung in diesem Jahr bauen.